«Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ (в Красноармейске. — Прим. ред.). Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении», — заявили в ведомстве.
В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования противника в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Они также зачищают от украинских боевиков Гнатовку и Рог в ДНР.
Всего за сутки российские бойцы освободили 64 здания и взяли в плен двух военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, отметили в министерстве.
В целом группировка «Центра» улучшила тактическое положение и нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино в ДНР, а также у Демурино и Вольного в Днепропетровской области.
Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили активное наступление в направлении микрорайона «Западный» в Димитрове и освободили от украинских боевиков 19 зданий, добавили в Минобороны.
Окружение ВСУ
К концу октября группировка «Запад» овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Тем временем войска «Центра» завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
Сейчас российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения. Сужение района блокировки происходит и с северо-востока, в районе села Петропавловка.
Как отметили в Минобороны, подразделения ВСУ находятся в критическом положении: шансов на спасение, кроме плена, у них нет. При этом Владимир Зеленский либо пытается замолчать истинное положение, делая заявления о зачистке этих районов, либо полностью потерял связь с реальностью, предположили в ведомстве.