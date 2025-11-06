Ричмонд
СМИ рассказали, что произошло с элитными военными ВСУ в Днепропетровске

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли элитных военных в результате российского авиаудара в Днепропетровской области, пишет The Telegraph.

Источник: Reuters

«В субботу российские ракеты поразили церемонию награждения, в результате чего элитные украинские солдаты были убиты и ранены», — говорится в публикации.

В материале указали, что среди ликвидированных были лучшие дроноводы и пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

«Собрали самых лучших. По приказу командования, на открытой местности. Прилетела баллистика», — приводят в тексте слова украинского журналиста.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку войск «Восток» ВСУ 2 ноября сообщало, что командование выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.

На следующий день Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного «небрежного отношения к службе» и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.