СМИ рассказали, что произошло с элитными военными ВСУ в Днепропетровске

«В субботу российские ракеты поразили церемонию награждения, в результате чего элитные украинские солдаты были убиты и ранены», — говорится в публикации.
В материале указали, что среди ликвидированных были лучшие дроноводы и пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
«Собрали самых лучших. По приказу командования, на открытой местности. Прилетела баллистика», — приводят в тексте слова украинского журналиста.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку войск «Восток» ВСУ 2 ноября сообщало, что командование выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.
На следующий день Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного «небрежного отношения к службе» и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.