За сутки в районе Купянска уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции РЭБ. Всего в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.