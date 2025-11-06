Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 6 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север»

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады противника в районе города Волчанска и села Синельниково Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад»

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Татьяновка, Шийковка, Петровка Харьковской области, Яровая и Ямполь ДНР.

В районе города Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Российские бойцы отразили три атаки противника из районов сел Нечволодовка и Благодатовка, предпринятых для деблокирования окруженных формирований.

Бойцы «Запада» сорвали попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении, в районе села Петровка остановили прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

За сутки в районе Купянска уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции РЭБ. Всего в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

«Юг»

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 95 человек. Также противник лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и склада материальных средств.

«Центр»

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 14 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино ДНР, Демурино и Вольное Днепропетровской области.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжали ликвидацию окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков сел Гнатовка и Рог. За сутки российские бойцы освободили 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ.

ВС РФ отразили 13 атак противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженных формирований ВСУ, сорвали три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из окружения в северном направлении.

В городе Димитров подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили наступление в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

В течение суток в районе городов Красноармейск и Димитров уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер «Viking». Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 480 боевиков, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.

«Восток»

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Орестополь Днепропетровской области, Ровнополье, Яблоково и Сладкое Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777, две станции РЭБ и склад материальных средств.

«Днепр»

Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Токаревка Херсонской области.

«Уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • 261 БПЛА самолетного типа.

