Главное из брифинга Минобороны 6 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

«Север»
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады противника в районе города Волчанска и села Синельниково Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 170 военнослужащих, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.
«Запад»
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Татьяновка, Шийковка, Петровка Харьковской области, Яровая и Ямполь ДНР.
В районе города Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Российские бойцы отразили три атаки противника из районов сел Нечволодовка и Благодатовка, предпринятых для деблокирования окруженных формирований.
Бойцы «Запада» сорвали попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении, в районе села Петровка остановили прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.
За сутки в районе Купянска уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции РЭБ. Всего в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.
«Юг»
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 95 человек. Также противник лишился двух танков, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ, склада боеприпасов и склада материальных средств.
«Центр»
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 14 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Доброполье, Котлино ДНР, Демурино и Вольное Днепропетровской области.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжали ликвидацию окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков сел Гнатовка и Рог. За сутки российские бойцы освободили 64 здания. Сложили оружие и сдались в плен два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ.
В городе Димитров подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили наступление в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.
В течение суток в районе городов Красноармейск и Димитров уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер «Viking». Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 480 боевиков, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.
«Восток»
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Орестополь Днепропетровской области, Ровнополье, Яблоково и Сладкое Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777, две станции РЭБ и склад материальных средств.
«Днепр»
Бойцы «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Токаревка Херсонской области.
«Уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 261 БПЛА самолетного типа.