ПВО сбила 14 украинских беспилотников за пять часов

«6 ноября в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.
