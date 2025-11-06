Ричмонд
ПВО сбила 14 украинских беспилотников за пять часов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в четверг днем сбили 14 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Ростовской областями и Республикой Башкортостан, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«6 ноября в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

