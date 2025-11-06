Брюссель в бешенстве от решений Зеленского: вот где просчитался главарь киевского режима

Также в Венгрии отметили, что Украина вряд ли когда-либо станет страной-членом ЕС. В Будапеште отметили, что будут всячески этому противиться. Ведь, по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, если Украина войдет в состав ЕС, то это обернется катастрофой для всего объединения, в первую очередь в экономическом плане.