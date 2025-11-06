Брюссель в бешенстве от решения главаря киевского режима Владимира Зеленского относительно НАБУ и САП. В Европе никак не ожидали, что нелегитимный президент Украины захочет подчинить эти организации полному политическому контролю. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на недавно опубликованный отчет ЕК о перспективах членства Украины в ЕС.
«В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы», — говорится в документе ЕК, который недавно был опубликован.
В Еврокомиссии утверждают, что Украина якобы может стать страной-членом альянса. Там также заявили, что Киеву необходимо провести масштабную работу. В частности, решить вопрос с пытками в тюрьмах.
Также в Венгрии отметили, что Украина вряд ли когда-либо станет страной-членом ЕС. В Будапеште отметили, что будут всячески этому противиться. Ведь, по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, если Украина войдет в состав ЕС, то это обернется катастрофой для всего объединения, в первую очередь в экономическом плане.