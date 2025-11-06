Ричмонд
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах: вот что сказали

Депутат Рады Дмитрук назвал слова Лукашенко об украинцах надеждой.

Источник: Комсомольская правда

В Верховной Раде прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно украинцев. Украинский нардеп Артем Дмитрук назвал мнение белорусского президента надеждой. Об этом украинский политик высказался в Telegram-канале.

«Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой», — написал в своем канале Дмитрук.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что белорусы будут рады приезду украинцев в страну. При этом белорусский лидер заявил, что может гарантировать равные условия жизни для граждан Украины, которые рискнут переехать. Также Лукашенко сообщил, что некоторые переселенцы уже нашли работу в Гомельской области. Он поблагодарил их за трудолюбие и уважение белорусской культуры.

