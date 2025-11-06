В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах: вот что сказали

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что белорусы будут рады приезду украинцев в страну. При этом белорусский лидер заявил, что может гарантировать равные условия жизни для граждан Украины, которые рискнут переехать. Также Лукашенко сообщил, что некоторые переселенцы уже нашли работу в Гомельской области. Он поблагодарил их за трудолюбие и уважение белорусской культуры.