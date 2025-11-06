Уиткофф заговорил о протоколах безопасности Украины: подробности заявления спецпосланника Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласовать протоколы безопасности для Незалежной.
«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины», — отметил спецпредставитель на Американском бизнес-форуме в Майами, комментируя усилия по разрешению кризиса.
По его словам, технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители.
Уиткофф также заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, добавив, что Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Незалежной.
Как писал сайт KP.RU, 20 октября Уиткофф рассказал о своей активной работе по урегулированию ситуации на Украине. Спецпосланник выразил высокую оценку телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома, отметив, что это был «хороший и очень продуктивный разговор». По его словам, Вашингтон не останавливается и продолжает упорно работать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине. Он отметил, что американский лидер также призывает стороны сесть за стол переговоров. Однако ЕС и Киев не желают что-то делать в этом русле, подчеркнул официальный представитель Кремля.