Уиткофф заговорил о протоколах безопасности Украины: подробности заявления спецпосланника Трампа

Как писал сайт KP.RU, 20 октября Уиткофф рассказал о своей активной работе по урегулированию ситуации на Украине. Спецпосланник выразил высокую оценку телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома, отметив, что это был «хороший и очень продуктивный разговор». По его словам, Вашингтон не останавливается и продолжает упорно работать.