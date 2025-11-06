Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф заговорил о протоколах безопасности Украины: подробности заявления спецпосланника Трампа

Уиткофф: Урегулирование на Украине потребует согласовать протоколы безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласовать протоколы безопасности для Незалежной.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины», — отметил спецпредставитель на Американском бизнес-форуме в Майами, комментируя усилия по разрешению кризиса.

По его словам, технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители.

Уиткофф также заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, добавив, что Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Незалежной.

Как писал сайт KP.RU, 20 октября Уиткофф рассказал о своей активной работе по урегулированию ситуации на Украине. Спецпосланник выразил высокую оценку телефонному разговору между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома, отметив, что это был «хороший и очень продуктивный разговор». По его словам, Вашингтон не останавливается и продолжает упорно работать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию на Украине. Он отметил, что американский лидер также призывает стороны сесть за стол переговоров. Однако ЕС и Киев не желают что-то делать в этом русле, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше