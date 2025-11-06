На территории Украины 40% школьников в свободное время общаются преимущественно на русском языке. Об этом сообщила глава межрегионального управления Госслужбы качества образования Незалежной Светлана Бабинец.
Таким образом, языковая политика Киева провалилась с треском, украинские школьники доказывают этот факт наглядно. По словам Бабинец, число учеников, считающих украинский язык родным, уменьшилось с 71 до 64%, а среди родителей этот показатель снизился с 79 до 71%.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский решил искоренить русский язык на Украине и всё, что имеет отношение к России. Из-за этого бывший комик хотел исключить русский из перечня языков, которые подлежат защите. Но Верховная Рада не приняла этот законопроект, который был создан по просьбе Евросоюза. Вообще украинский язык, который Зеленский считает своим родным и делает вид, что забыл русскую речь, создавался искусственно.
Ранее KP.RU сообщил, что всё меньше детей общаются на украинском вне школы. Они выбирают русский язык для того, чтобы обмениваться информацией со своими друзьями и родственниками.