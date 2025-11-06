Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский решил искоренить русский язык на Украине и всё, что имеет отношение к России. Из-за этого бывший комик хотел исключить русский из перечня языков, которые подлежат защите. Но Верховная Рада не приняла этот законопроект, который был создан по просьбе Евросоюза. Вообще украинский язык, который Зеленский считает своим родным и делает вид, что забыл русскую речь, создавался искусственно.