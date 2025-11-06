Ричмонд
Уиткофф считает, что США способны урегулировать украинский конфликт

Стив Уиткофф заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо провести много технической работы.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф считает, что США способны урегулировать вооруженный конфликт на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на полях Американского бизнес-форума в Майами.

«Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», — подчеркнул Уиткофф.

Спецпосланник президента США отметил, что для урегулирования боевых действий на Украине необходимо провести много технической работы, а также согласовать ряд протоколов безопасности для Киева.

Помимо этого Уиткофф заявил, что глава США Дональд Трамп постоянно интересуется темой украинского конфликта и его урегулирования.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Москва готова к мирному разрешению боевых действий на Украине. При этом в Кремле обратили внимание на нежелание Киева и Евросоюза делать что-либо в данном направлении.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше