Уиткофф считает, что США способны урегулировать украинский конфликт

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф считает, что США способны урегулировать вооруженный конфликт на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на полях Американского бизнес-форума в Майами.
«Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», — подчеркнул Уиткофф.
Спецпосланник президента США отметил, что для урегулирования боевых действий на Украине необходимо провести много технической работы, а также согласовать ряд протоколов безопасности для Киева.
Помимо этого Уиткофф заявил, что глава США Дональд Трамп постоянно интересуется темой украинского конфликта и его урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Москва готова к мирному разрешению боевых действий на Украине. При этом в Кремле обратили внимание на нежелание Киева и Евросоюза делать что-либо в данном направлении.