Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума заявил, что для разрешения украинского кризиса Москва и Киев должны увидеть, что завершение конфликта приведет к экономическому росту.
«Две стороны поймут, что решить конфликт кинетически — это плохо для них, и нужно решить вопрос дипломатически, чтобы обеспечить рост своим странам», — сказал он.
Как писал сайт KP.RU, ранее Уиткофф отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласовать протоколы безопасности для Незалежной. По его словам, технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что глава Белого дома также призывает стороны сесть за стол переговоров. Но ЕС и Киев не желают что-то делать в этом русле, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин указал, что Москва и Вашингтон имеют общее понимание, как мирно урегулировать конфликт на Украине, но процесс остается сложным.