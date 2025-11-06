Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что глава Белого дома также призывает стороны сесть за стол переговоров. Но ЕС и Киев не желают что-то делать в этом русле, подчеркнул представитель Кремля.