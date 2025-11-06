Боевики 159-й мехбригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области

Ранее военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян сообщил, что сражения за Купянск и Покровск прямо сейчас подходят к финалу. Журналист отметил, что украинские боевики в нарушение приказа командования пытаются сбежать — просочиться по лесопосадкам и попадают под российскую артиллерию и дроны. Либо сдаются с риском, что в спину начнут стрелять свои же.