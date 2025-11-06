Боевики 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен на Хатненском участке в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Бригада, состоящая из уголовников, дезертиров, калек, воевать желанием не горит и массово сдается в плен группировке “Север”…», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, при этом комбриг Александр Демчук пытается наладить дисциплину среди подчиненных бесконечными построениями с вручением грамот.
Он уточнил, что для этого командир ВСУ даже привлек свою малолетнюю дочь и заставляет ее читать на камеру заготовленные тексты ради видеороликов в интернете.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян сообщил, что сражения за Купянск и Покровск прямо сейчас подходят к финалу. Журналист отметил, что украинские боевики в нарушение приказа командования пытаются сбежать — просочиться по лесопосадкам и попадают под российскую артиллерию и дроны. Либо сдаются с риском, что в спину начнут стрелять свои же.