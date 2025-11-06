«У меня украли память»: боец СВО рассказал о пропаже кителя с медалями из отправленной посылки

«Я эти медали заработал кровью и потом. У меня украли память. Каждая медаль — это не просто мой подвиг. За каждой медалью стоит смерть моих боевых братьев. И одну из них я посвятил своему уже теперь покойному боевому товарищу. Через семь дней я буду дома. Я займусь поиском тебя. Пройду весь путь этой посылки и найду свой китель», — сказал Шаин.