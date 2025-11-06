«У меня украли память»: боец СВО рассказал о пропаже кителя с медалями из отправленной посылки

Из отправленной посылки, которую участник СВО Антон Шаин переслал своей семье, был похищен китель с наградами. Об этом пишет RT.
Шаин — 40-летний доброволец с позывным Танцор, третий год служит в зоне спецоперации. В ноябре у бойца запланирован отпуск, во время которого он планирует навестить больную мать в Ульяновской области.
Уточняется, что мать хотела увидеть сына в парадной форме с наградами, поэтому Антон договорился с супругой, чтобы она отправила его китель с медалями родным из Краснодарского края. Однако когда посылка наконец дошла до адресатов, выяснилось, что китель из нее пропал. При вскрытии обнаружилось, что фирменная упаковка была заменена на простую, а вес отправления составлял лишь 500 г вместо первоначальных 4 кг.
«Я эти медали заработал кровью и потом. У меня украли память. Каждая медаль — это не просто мой подвиг. За каждой медалью стоит смерть моих боевых братьев. И одну из них я посвятил своему уже теперь покойному боевому товарищу. Через семь дней я буду дома. Я займусь поиском тебя. Пройду весь путь этой посылки и найду свой китель», — сказал Шаин.
Семья бойца приняла решение не забирать поврежденную посылку. Ее отправили обратно для проведения служебной проверки, а сам Танцор записал видеообращение, в котором напрямую обратился к похитителю.
В пресс-службе компании-доставщика добавили, что началась соответствующая проверка.
