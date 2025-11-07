ВС России поразили гаубицу ВСУ на Константиновском направлении

«FPV-дрон завис (наблюдал — ред.) на дороге (на константиновском направлении — ред.), ждал, пока поедет техника, и на ночной камере с посадки увидел выход ствольного орудия — сразу отработал туда… После выстрела сразу заметили (украинские боевики — ред.), что я к ним подлетаю, живая сила разбежалась, но орудие было Д-20 — установка, мы ее уничтожили тогда тремя дронами», — рассказал агентству военнослужащий.