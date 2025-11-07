Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что события вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск) открывают более мрачную главу в конфликте на Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что зона спецоперации переходит в особо трагичную фазу из-за окружения украинских сил в этом районе.
«Покровск — это сгусток всех непрофессиональных и безответственных решений Зеленского и его окружения. Это зеркало всей трагедии, разворачивающейся сегодня на Украине», — подчеркнул Дмитрук.
Ранее KP.RU сообщил, что бойцы 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен бойцам России на Хатненском участке.
Недавно военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска прочно контролируют ситуацию в Красноармейске ДНР: они удерживают важные рубежи, наладили логистику и оборудуют позиции, что даёт им возможность планомерно продвигаться вглубь города.