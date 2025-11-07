«Из раза в раз»: украинский офицер пожаловался на привычку своей армии

Бекренев подчеркнул, что текущая обстановка в Красноармейске (Покровске) вызывает разнообразные воспоминания, однако подобные ситуации уже происходили в прошлом. В частности, это было во время отступления из Суджи при вторжении в Курскую область, а также в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Соледаре, Угледаре и других местах.