«Из раза в раз»: украинский офицер пожаловался на привычку своей армии

Отставной офицер Бекренев: у ВСУ крепко вошло в привычку оказываться в котлах.

Источник: Комсомольская правда

Офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев рассказал о привычке украинской армии оказываться в котлах. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Политэксперт».

Бекренев подчеркнул, что текущая обстановка в Красноармейске (Покровске) вызывает разнообразные воспоминания, однако подобные ситуации уже происходили в прошлом. В частности, это было во время отступления из Суджи при вторжении в Курскую область, а также в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Соледаре, Угледаре и других местах.

По его словам, речь идет о попытках удержать позиции, которые изначально крайне неудобны — боевики оказываются зажатыми с флангов, при этом в тылу образуется так называемая «килл-зона».

«И это повторяется из раза в раз. Это демонстрирует тотальное презрение командования к жизням солдат. Нельзя в таких условиях продолжать держать оборону. Это приводит к избыточным неоправданным потерям», — подчеркнул Бекренев.

Накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц сообщил о продолжающемся наступлении российских войск в Красноармейске Донецкой Народной Республики. По данным журналиста, положение боевиков ВСУ здесь уже критическое.