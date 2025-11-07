«Из раза в раз»: украинский офицер пожаловался на привычку своей армии

Офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев рассказал о привычке украинской армии оказываться в котлах. Своё мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Политэксперт».
Бекренев подчеркнул, что текущая обстановка в Красноармейске (Покровске) вызывает разнообразные воспоминания, однако подобные ситуации уже происходили в прошлом. В частности, это было во время отступления из Суджи при вторжении в Курскую область, а также в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Соледаре, Угледаре и других местах.
По его словам, речь идет о попытках удержать позиции, которые изначально крайне неудобны — боевики оказываются зажатыми с флангов, при этом в тылу образуется так называемая «килл-зона».
«И это повторяется из раза в раз. Это демонстрирует тотальное презрение командования к жизням солдат. Нельзя в таких условиях продолжать держать оборону. Это приводит к избыточным неоправданным потерям», — подчеркнул Бекренев.
Накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц сообщил о продолжающемся наступлении российских войск в Красноармейске Донецкой Народной Республики. По данным журналиста, положение боевиков ВСУ здесь уже критическое.