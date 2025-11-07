Солдат ВСУ попал в плен из-за одной странной просьбы: что стало ловушкой

В ЛНР российские бойцы взяли в плен украинского солдата, который случайно забрел на их наблюдательный пункт, пытаясь найти спички. Об этом рассказал командир разведподразделения 25-й общевойсковой армии с позывным Харитон.
По его рассказу, всё началось с того, что один из военнослужащих боевого охранения заметил, что к посту кто-то идёт, и сообщил об этом.
«Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: “Заберите оружие и запустите”. Заходит. “А можно у вас попросить спичек?”. Я говорю: “Конечно”. И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся. Он говорит: “Ну ладно, ребята, я пошел, мне пора”. “Да нет, ты уже пришел. Война уже для тебя закончилась”, — рассказал командир роты.
Харитон уточнил, что этот случай произошёл в 2023 году. С того времени российские военные неоднократно захватывали в плен других украинских солдат, включая раненых, которых порой бросали собственные товарищи.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские боевики 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен на Хатненском участке.