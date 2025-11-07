Солдат ВСУ попал в плен из-за одной странной просьбы: что стало ловушкой

«Военнослужащий из боевого охранения подходит, говорит, к вам там пришли. Я говорю: “Заберите оружие и запустите”. Заходит. “А можно у вас попросить спичек?”. Я говорю: “Конечно”. И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся. Он говорит: “Ну ладно, ребята, я пошел, мне пора”. “Да нет, ты уже пришел. Война уже для тебя закончилась”, — рассказал командир роты.