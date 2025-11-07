Беспилотники «Орлан-10» обеспечили точное наведение огня артиллерии по целям ВСУ

«Расчеты многофункционального беспилотного летательного аппарата “Орлан-10” 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, а также корректировки огня различных видов вооружения», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что «Орланы» обеспечивают четкое фиксирование позиций ВСУ, которые размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки в частных жилых секторах, на объектах социальной инфраструктуры, в лесных массивах и на закрытых огневых позициях.
Отмечается, что беспилотники «Орлан-10» успешно выполняют боевые задачи в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.