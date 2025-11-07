Беспилотники «Орлан-10» обеспечили точное наведение огня артиллерии по целям ВСУ

Там отметили, что «Орланы» обеспечивают четкое фиксирование позиций ВСУ, которые размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки в частных жилых секторах, на объектах социальной инфраструктуры, в лесных массивах и на закрытых огневых позициях.