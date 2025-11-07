Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники «Орлан-10» обеспечили точное наведение огня артиллерии по целям ВСУ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС Расчеты многофункционального беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» обеспечили наведение огня артиллерии группировки войск «Запад» по целям ВСУ, ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты многофункционального беспилотного летательного аппарата “Орлан-10” 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, а также корректировки огня различных видов вооружения», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что «Орланы» обеспечивают четкое фиксирование позиций ВСУ, которые размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки в частных жилых секторах, на объектах социальной инфраструктуры, в лесных массивах и на закрытых огневых позициях.

Отмечается, что беспилотники «Орлан-10» успешно выполняют боевые задачи в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.