Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ефрейтор российских ВС Евгений Затонский в ходе выполнения задач спецоперации обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку заставил ее отступить, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

МО уточнило, что Затонский охранял и вел оборону замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в направлении российских позиций, отметило министерство. Ефрейтор доложил командованию об обнаружении диверсантов и вступил с ними в бой, подчеркнуло Минобороны.

«Оперативно меняя позиции, Евгений (Затонский) прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на их численное превосходство. В результате ожесточенного боя украинские националисты понесли значительные потери и, оставив раненых, отступили», — говорится в сообщении МО.

Министерство заключило, что самоотверженные и решительные действия Затонского позволили не допустить захвата позиций ВС РФ и избежать потерь среди личного состава.