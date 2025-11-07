Расчеты FPV-дронов «Днепра» уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ

«Оператором разведывательного БПЛА в тыловом районе противника в Запорожской области была обнаружена украинская самоходная артиллерийская установка “Богдана”. Координаты цели немедленно были переданы расчетам ударных беспилотников. Серией ударов операторов дронов-камикадзе ульяновских десантников артустановка противника была уничтожена», — сообщили в военном ведомстве.
«Поступили координаты, чтобы доразведать определенный квадрат. Подняли квадрокоптер, при осмотре обнаружили артиллерийскую установку “Богдана” колесного типа. Передали координаты на расчеты FPV-дронов, начали серьезно отрабатывать, по итогу ее сожгли полностью», — рассказал журналистам оператор-разведчик подразделения с позывным «Проводник».
Как отметил в Минобороны, в том же районе разведывательные БПЛА соединения ВДВ обнаружили пункты управления БПЛА противника в заброшенных зданиях, которые были поражены в результате ударов российских войск.