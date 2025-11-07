Операторы БПЛА «Днепра» уничтожили транспортные средства и боевиков ВСУ

«Выполняя разведывательно-боевые задачи в дневное и ночное время, а также действуя из БПЛА-засад, операторы дронов выявили передвижение противника на автомобилях к передовым позициям и нанесли по ним точечные удары. В результате три транспортных средства с живой силой противника были уничтожены», — сообщили в военном ведомстве.
На участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области разведка обнаружила роботизированную платформу ВСУ, которая выполняла доставку на передовую боеприпасов и материальных средств. «Расчет БПЛА дивизии направил для уничтожения цели ударный беспилотник, зафиксировано прямое попадание дрона-камикадзе и полное выгорание НРТК противника», — отметили в Минобороны.