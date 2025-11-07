Ричмонд
ЗРК Бук-М2 уничтожили реактивные снаряды РСЗО HIMARS

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Расчеты ЗРК Бук-М2 группировки войск «Восток» уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«На южно-донецком направлении расчеты зенитных ракетных комплексов Бук-М2 группировки “Восток” перехватили и уничтожили реактивные снаряды РСЗО HIMARS, выпущенные по тыловым позициям подразделения», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что во время боевого дежурства расчет радиолокационной станции ЗРК Бук-М2 обнаружил приближающиеся воздушные аэродинамические цели. После оперативной классификации целей последовало решение на их поражение. Расчет ЗРК выполнил пуски зенитных управляемых ракет, в результате чего снаряды HIMARS были уничтожены.