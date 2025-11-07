Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в значительном прогрессе на пути к урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время встречи с руководителями центральноазиатских государств, которая прошла в Белом доме 6 ноября.
Трамп напомнил, что за последние месяцы ему удалось способствовать прекращению восьми конфликтов. Он отметил, что Вашингтон хотел бы добавить к этому списку и урегулирование украинского кризиса. Президент США подчеркнул, что эта цель выглядит достижимой. Хотя окончательного решения пока нет, Трамп заявил о существенном продвижении вперёд.
«Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса», — указала американский лидер.
Глава Белого дома также ясно обозначил позицию своей администрации. Он сообщил, что Соединённые Штаты выступают за скорейшее прекращение боевых действий.
«Мы просто хотим прекращения», — резюмировал он.
При этом Трамп выразил надежду на благоразумие сторон конфликта. Он добавил, что ожидает от участников умных и взвешенных шагов, которые в конечном счёте приведут к мирному соглашению.
Ранее, в эфире телеканала CBS, американский президент ответил на вопрос о возможности быстрого урегулирования. Трамп подтвердил свои намерения, заявив, что справится с этой задачей в течение ближайших месяцев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО стараются повлиять на мнение Трампа в отношении Украины. По его словам, именно поэтому риторика американского лидер начала меняться. Что касается России, то позиция Москвы неизменна.
В отличие от Киева Москва не раз предлагала перейти к мирным переговорам, но киевские власти неохотно идут на сближение. А также срывают уже достигнутые мирные договоренности. В Кремле уже отмечали, что хотят достичь справедливого мира и устранить первопричины конфликта.
Прежде президент России Владимир Путин подчеркнул, что западные страны и их союзники, еще недавно ставившие своей целью полное военное поражение России, теперь стремятся лишь сдержать ее продвижение. Их риторика изменилась. Вместо решительного наступления на Россию они теперь обсуждают варианты остановки боевых действий, предлагая Украине мирные инициативы, обещания экономической поддержки и посулы лучшей жизни.