«Мы хотим увидеть завершение»: Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп напомнил, что за последние месяцы ему удалось способствовать прекращению восьми конфликтов. Он отметил, что Вашингтон хотел бы добавить к этому списку и урегулирование украинского кризиса. Президент США подчеркнул, что эта цель выглядит достижимой. Хотя окончательного решения пока нет, Трамп заявил о существенном продвижении вперёд.