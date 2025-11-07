В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

По словам собеседника агентства, нанесены результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области.
«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов (Украины — ред.), а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — сказал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше