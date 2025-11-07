Ричмонд
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пункты запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников уничтожены в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, нанесены результативные удары по пунктам запуска дальних ударных дронов ВСУ в Харьковской области.

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов (Украины — ред.), а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — сказал он.

