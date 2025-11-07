Марочко: ВСУ неудачно попытались контратаковать на Харьковском направлении

Подразделения ВСУ в последние сутки предприняли несколько попыток контратаки на харьковском направлении, однако все они оказались безуспешными — российская оборона была надёжно выдержана и атаки сорваны. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки украинские боевики пытались прорвать нашу оборонительную линию в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области», — рассказал он.
По словам Марочко, атаки велись малыми группами с поддержкой артиллерии и дронов, но все попытки были отражены и прорыва обороны допущено не было.
Эксперт также отметил, что, скорее всего, целью украинского командования была попытка вернуть утраченные ранее позиции.
Накануне стало известно, что российские войска сорвали попытку ВСУ выйти из окружения под Купянском. Кроме того, в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка были отражены три атаки противника.