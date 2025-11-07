Марочко: ВСУ неудачно попытались контратаковать на Харьковском направлении

Подразделения ВСУ в последние сутки предприняли несколько попыток контратаки на харьковском направлении, однако все они оказались безуспешными — российская оборона была надёжно выдержана и атаки сорваны. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.