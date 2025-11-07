Ричмонд
Военнослужащего из Хабаровского края наградили медалями «За боевые отличия» и «За отвагу»

В зону СВО Виталий Назаров убыл в 2022 году.

Источник: AmurMedia

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края капитан Виталий Назаров, за выполнение боевых задач награждён медалями «За боевые отличия» и «За отвагу», сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В ходе обстрела Назаров получил осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил командовать взводом, и поставленная боевая задача была выполнена.

«Военнослужащий учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа, дислоцированный в Хабаровском края, капитан Назаров Виталий Александрович, проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В 2022 году капитан Назаров в составе отдельного мотострелкового соединения ВВО убыл в зону специальной военной операции в должности командира взвода.

В ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО, при совершении марша на боевой машине пехоты БМП-2, взвод под командованием Виталия Назарова попал под шквальный обстрел ствольной артиллерии и минометов ВСУ. В ходе обстрела капитан Назаров получил осколочное ранение. Несмотря на это, капитан Назаров продолжил командование взводом. В результате грамотных действий взвод Виталия вытеснил противника с населённого пункта, и поставленная боевая задача была выполнена.

Приказом министра обороны Российской Федерации за мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитан Виталий Назаров награждён медалью «За боевые отличия» и медалью «За отвагу».