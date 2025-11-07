Военнослужащего из Хабаровского края наградили медалями «За боевые отличия» и «За отвагу»

В ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО, при совершении марша на боевой машине пехоты БМП-2, взвод под командованием Виталия Назарова попал под шквальный обстрел ствольной артиллерии и минометов ВСУ. В ходе обстрела капитан Назаров получил осколочное ранение. Несмотря на это, капитан Назаров продолжил командование взводом. В результате грамотных действий взвод Виталия вытеснил противника с населённого пункта, и поставленная боевая задача была выполнена.