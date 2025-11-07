Ричмонд
В Чугуеве ликвидирована база иностранных наемников ВСУ

Уничтожены стартовые площадки и склады БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области были уничтожены пункты запуска дальних ударных дронов ВСУ, а также место временной дислокации иностранных наёмников. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

По информации, полученной от источника агентства, в Харьковской области были нанесены удары по местам запуска ударных дронов ВСУ.

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов Украины, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — отметил он.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что российские солдаты предотвратили высадку с вертолета группы спецназа сил Украины у Красноармейска. В результате операции уничтожены 11 украинских боевиков.

