За ночь над территорией России сбиты 11 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 7 ноября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над четырьмя регионами.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, пять БПЛА сбиты над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской, один — над Калужской.

Власти регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях в результате налета БПЛА.

