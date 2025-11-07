За ночь над территорией России сбиты 11 беспилотников

Как уточнило ведомство, пять БПЛА сбиты над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской, один — над Калужской.
Власти регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях в результате налета БПЛА.
