Старший сержант из Слюдянки погиб в зоне СВО

Ладо Лелуашвили родился 11 марта 1967 года в Ангарске. После окончания местной школы № 8 он обучался сапожничеству. Мужчина проходил срочную службу в течение двух лет в качестве водителя БТР на Сахалине. Ладо Лелуашвили проживал в Слюдянке вместе с мамой и сестрой. Однако свою семью он создать не успел. В 2023 году мужчина добровольно отправился служить в зону СВО.