Старший сержант из Слюдянки погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 7 ноября. В Слюдянке простятся с погибшим бойцом СВО. Старший сержант, оператор взвода огневой поддержки мотострелкового батальона Ладо Лелуашвили пал при исполнении воинского долга 2 ноября 2025 года, сообщили в администрации города.
Ладо Лелуашвили родился 11 марта 1967 года в Ангарске. После окончания местной школы № 8 он обучался сапожничеству. Мужчина проходил срочную службу в течение двух лет в качестве водителя БТР на Сахалине. Ладо Лелуашвили проживал в Слюдянке вместе с мамой и сестрой. Однако свою семью он создать не успел. В 2023 году мужчина добровольно отправился служить в зону СВО.
Прощание с бойцом состоится в Свято-Никольском храме Слюдянки 10 ноября с 12.00 до 13.00. Павшего военнослужащего захоронят на Алее героев в пади Талая.