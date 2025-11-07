Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 7 ноября системы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая информация была озвучена в Министерстве обороны России.

Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали воздушные цели над территориями четырёх регионов. Над Республикой Крым было сбито пять беспилотников. Ещё три аппарата уничтожены в небе над Брянской областью.

Над Курской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали две воздушные цели. Ещё один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Калужской области.

Ранее Минобороны сообщало, что российские солдаты предотвратили высадку с вертолета группы спецназа сил Украины у Красноармейска. В результате операции уничтожены 11 украинских бойцов.