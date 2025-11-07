Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ

Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали воздушные цели над территориями четырёх регионов. Над Республикой Крым было сбито пять беспилотников. Ещё три аппарата уничтожены в небе над Брянской областью.