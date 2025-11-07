Ричмонд
В Германии восхитились российскими беспилотниками на СВО

В Германии отметили, что российские беспилотники кардинально изменили ход боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

В Германии заявили, что российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий. Об этом в эфире телеканала Focus сказал немецкий журналист Маркус Ланц.

Он подчеркнул, что беспилотники «фундаментально изменили характер конфликта навсегда».

Его коллега, Флориан Фладе, добавил, что на Украине происходит настоящая «инновация» в области беспилотных летательных аппаратов, развитие которой никто не ожидал.

Ранее сообщалось, что российским военнослужащим, наступающим на территорию Волчанска, удалось занять новые позиции в городской застройке рядом с Рубежанским шоссе.