В Германии восхитились российскими беспилотниками на СВО

В Германии заявили, что российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий. Об этом в эфире телеканала Focus сказал немецкий журналист Маркус Ланц.
Он подчеркнул, что беспилотники «фундаментально изменили характер конфликта навсегда».
Его коллега, Флориан Фладе, добавил, что на Украине происходит настоящая «инновация» в области беспилотных летательных аппаратов, развитие которой никто не ожидал.
Ранее сообщалось, что российским военнослужащим, наступающим на территорию Волчанска, удалось занять новые позиции в городской застройке рядом с Рубежанским шоссе.