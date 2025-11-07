Из Уфы в зону СВО отправилась группа военнослужащих

Воинов проводили заместитель главы администрации Советского района столицы Султан Бадыков, военный комиссар Дёмского района Уфы и Уфимского района подполковник Эрнест Кабиров, а также родственники и друзья бойцов.
Эрнест Кабиров передал воинам привет от Главы Башкирии Радия Хабирова. Он отметил, что военнослужащие из республики достойно выполняют боевые задачи спецоперации, и пожелал им скорейшего возвращения домой с победой.
Жители Башкирии, желающие помочь землякам в зоне СВО, могут подписать контракт с Министерством обороны РФ. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО по 30 ноября 2025 года. Подробнее на сайте башбат.рф.