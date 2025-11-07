Ефрейтор Затонский в одиночку разгромил диверсионную группу ВСУ: противник отступил после ожесточенного боя

В ведомстве уточнили, что военнослужащий выполнял задачу по охране и обороне замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он заметил скрытное перемещение группы украинских диверсантов, которые направлялись в сторону российских позиций. Ефрейтор Затонский оперативно доложил о происходящем командованию и сразу вступил в бой с противником.