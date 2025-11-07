Ефрейтор российских вооруженных сил Евгений Затонский в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции обнаружил и в одиночку вынудил отступить диверсионно-разведывательную группу Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что военнослужащий выполнял задачу по охране и обороне замаскированных опорных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он заметил скрытное перемещение группы украинских диверсантов, которые направлялись в сторону российских позиций. Ефрейтор Затонский оперативно доложил о происходящем командованию и сразу вступил в бой с противником.
Как отметили в Минобороны, солдат, умело меняя огневые позиции, открыл прицельный огонь по диверсионной группе. Несмотря на численное превосходство противника, его действия нанесли атакующим существенные потери. В результате ожесточенного противостояния украинские боевики, не сумев противостоять сопротивлению, были вынуждены отступить, оставив на поле боя своих раненых.
В заключение военное ведомство подчеркнуло, что самоотверженные и решительные действия ефрейтора Затонского позволили предотвратить захват врагом позиций российских войск.
