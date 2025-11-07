Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область

По данным Минобороны, атаки ВСУ были зафиксированы в четырех регионах РФ, Волгоградской области в их числе нет.
Всего сбито 11 украинских БПЛА в Крыму, Брянской, Курской и Калужской областях.
Напомним, что накануне Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ. Над территорией региона было сбито 49 БПЛА, один человек погиб.
