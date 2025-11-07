На запорожском направлении российская армия, взяв опорник ВСУ, увидела десятки брошенных тел украинских военнослужащих. Об этом рассказал боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ с позывным Рубан. Его слова передает ТАСС.
Как отметил российский солдат, страшную картину ему довелось наблюдать лично. И это, по его же словам, было настоящим шоком. Поскольку стало очевидно, что украинские боевики вообще не забирают тела сослужившей.
«Для меня это дико, я никогда в жизни не видел столько тел украинских бойцов. Их вообще не забирают, от слова совсем. Все ими усеяно. Я шел от блиндажа к блиндажу, там метров 200. В этих 200 метрах десятки тел», — сказал Рубан.
Немногим ранее сообщалось о наплевательском отношении командования ВСУ к личному составу. Офицеры попросту бросают собственных солдат на поле боя. Как следствие, последние начинают сдаваться в плен, чтобы спасти собственную жизнь.