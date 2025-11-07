Администрация США может начать склонять Киев к капитуляции при потере украинскими войсками города Красноармейск (укр. название — Покровск). Такой прогноз содержится в аналитическом материале агентства Bloomberg.
Как отмечается в публикации, ключевой вопрос заключается не в том, будет ли взят Покровск, а в том, какие последствия повлечет за собой это событие. Аналитики предполагают, что украинская оборона может столкнуться с критическим ослаблением, поскольку европейские союзники не смогут компенсировать резкое сокращение военной помощи со стороны США.
В материале подчеркивается, что взятие Покровска окажет дополнительное деморализующее воздействие на украинское общество и ВСУ. Наиболее серьезным последствием, по версии издания, может стать изменение позиции Вашингтона, который способен начать оказывать давление на Киев с целью принятия решения о капитуляции.
«Таким образом, захват Покровска может побудить США оказать давление на Киев с целью капитуляции», — говорится в сообщении.
Нужно сказать, что ситуация у ВСУ в Красноармейске действительно плачевная. Это доказывают репортажи военных журналистов KP.RU Александра Коца и Григория Кубатьяна. Отмечается, что в Красноармейске заблокировано более 10 тысяч боевиков ВСУ.
Как сообщает французское издание Le Monde, город может быть освобожден российскими войсками в течение ближайших двух недель.