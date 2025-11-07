На Западе Украине предрекли капитуляцию: США начнут давить на Киев после падения Покровска

Как отмечается в публикации, ключевой вопрос заключается не в том, будет ли взят Покровск, а в том, какие последствия повлечет за собой это событие. Аналитики предполагают, что украинская оборона может столкнуться с критическим ослаблением, поскольку европейские союзники не смогут компенсировать резкое сокращение военной помощи со стороны США.