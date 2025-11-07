Ричмонд
В Ростовской области полицейские помогают уничтожать БПЛА

В Ростовской области сотрудники полиции сбили 50 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Донские полицейские привлекаются для взаимодействия с Минобороны РФ, когда речь идет об уничтожении вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом во время пресс-конференции, состоявшейся 6 ноября, рассказал руководитель ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий.

— Только недавно юбилейный 50-й беспилотный летательный аппарат сбили сотрудники полиции, — сказал он.

Также Александр Речицкий отметил, что сегодня правоохранительные органы активно используют новые технологии для безопасности граждан. В частности, речь шла об интеллектуальных системах видеонаблюдения, которые фиксируют не только лиц, находящихся, к примеру в розыске, но и странное поведение прохожих.

