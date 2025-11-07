ТАСС: оборона ВСУ в Успеновке в Запорожье фактически сломлена

Как отмечает издание, на данный момент российская армия продолжает активно продвигаться вперед в Гуляйпольском районе. В распоряжении редакции даже появилось видео, на котором солдаты ВС РФ из группировки «Восток» сначала скрытно проходят до реки Янчур, а затем пересекают ее. После этого они доходят до юго-западной окраины Успеновки и двигаются дальше.