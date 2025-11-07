Оборона украинской армии в селе Успеновке, расположенном в Запорожской области, фактически сломлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, на данный момент российская армия продолжает активно продвигаться вперед в Гуляйпольском районе. В распоряжении редакции даже появилось видео, на котором солдаты ВС РФ из группировки «Восток» сначала скрытно проходят до реки Янчур, а затем пересекают ее. После этого они доходят до юго-западной окраины Успеновки и двигаются дальше.
«Так рушится оборона противника в этом немаленьком населенном пункте, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Фактически оборона противника сломлена», — сказал неназванный собеседник ТАСС.
Тем временем озвучены другие подробности ситуации на запорожском направлении. Так, выяснилось, что украинские боевики вообще не забирают погибших сослуживцев. Жуткую картину довелось наблюдать российским солдатам, взявшим опорник ВСУ.