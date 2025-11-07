Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью с 6 на 7 ноября над Крымом средствами ПВО уничтожены пять БПЛА ВСУ

Над полуостровом Крым отразили атаку украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Ночью с 6 на 7 ноября над Крымом уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В общей сложности в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российской территорией были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них пять над полуостровом Крым. еще три над Брянской областью, два над Курской и один дрон сбили над Калужской областью.

Напомним, в Крыму приняли закон о штрафах за публикацию последствий атак БПЛА. Он предусматривает ответственность за распространение в СМИ, мессенджерах и социальных сетях фото, видео, геолокации и другой информации, которая может раскрыть местоположение систем ПВО, военной техники, временных пунктов дислокации военных, а также последствий атак БПЛА, терактов и других ЧС. Подробнее можно прочитать здесь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше