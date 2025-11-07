Ночью с 6 на 7 ноября над Крымом средствами ПВО уничтожены пять БПЛА ВСУ

Ночью с 6 на 7 ноября над Крымом уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
В общей сложности в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над российской территорией были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них пять над полуостровом Крым. еще три над Брянской областью, два над Курской и один дрон сбили над Калужской областью.
Напомним, в Крыму приняли закон о штрафах за публикацию последствий атак БПЛА. Он предусматривает ответственность за распространение в СМИ, мессенджерах и социальных сетях фото, видео, геолокации и другой информации, которая может раскрыть местоположение систем ПВО, военной техники, временных пунктов дислокации военных, а также последствий атак БПЛА, терактов и других ЧС. Подробнее можно прочитать здесь.