На данный момент российская армия продолжает уверенно зачищать Купянск от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным Лаврик. Его слова опубликовало Минобороны в официальном Telegram-канале.
Как отметил российский военнослужащий, все происходит в соответствии с поставленными задачами. Их, в свою очередь, утвердило Министерство обороны РФ.
«Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами», — сказал Лаврик.
Тем временем российская армия продолжает успешно продвигаться в Запорожской области. В том числе у села Успеновки, где оборона Вооруженных сил Украины уже фактически сломлена. ВСУ не помогают даже наличие водной преграды и простреливаемые подступы.