ВС России уверенно зачищают Купянск от ВСУ

Солдат ВС РФ Лаврик подчеркнул, что зачистка Купянска от ВСУ идет в соответствии с планом.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент российская армия продолжает уверенно зачищать Купянск от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным Лаврик. Его слова опубликовало Минобороны в официальном Telegram-канале.

Как отметил российский военнослужащий, все происходит в соответствии с поставленными задачами. Их, в свою очередь, утвердило Министерство обороны РФ.

«Зачистку города от ВСУ выполняем уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами», — сказал Лаврик.

Тем временем российская армия продолжает успешно продвигаться в Запорожской области. В том числе у села Успеновки, где оборона Вооруженных сил Украины уже фактически сломлена. ВСУ не помогают даже наличие водной преграды и простреливаемые подступы.