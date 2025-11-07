Российская армия успешно уничтожила группу боевиков Вооруженных сил Украины, пытавшихся выбрать из Купянска. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. Его слова опубликовано Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.
Как подчеркнул российский военнослужащий, из окруженного ВС РФ Купянска украинские боевики пытались вырваться на двух бронированных машинах. Однако сделать этого все не удалось.
«В ходе боевых действий сегодня уничтожили группу из 7 боевиков пытавшуюся вырваться из города на двух ББМ», — сказал Лаврик.
Он также отметил существенный вклад российских расчетов БПЛА. Те, по словам солдата ВС РФ, за один день уничтожили сразу три пикапа с боевиками ВСУ.
Тем временем российская армия продолжает уверенно зачищать Купянск от сил противника. По словам Лаврика, все происходит в соответствии с планом и поставленными задачами. Те, в свою очередь, утвердило Министерство обороны РФ.