ВС России уничтожили украинский танк в Константиновке в ДНР

«В населенном пункте Константиновка операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили танк Т-72 вооруженных сил Украины (ВСУ). Первое попадание пришлось в двигатель, удалось вывести из строя бронированную технику противника, последующими попаданиями уничтожить ее полностью», — сказано в сообщении.
Операторы поразили в городе еще и замаскированный автомобиль и два наземных робототехнических комплекса.
В ведомстве также отметили работу операторов БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые за сутки тараном уничтожили более 5 беспилотников R-18 на Краматорско-Дружковском направлении.