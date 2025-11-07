Ричмонд
ВС России уничтожили украинский танк в Константиновке в ДНР

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Операторы дронов Южной группировки войск несколькими ударами FPV-дронов полностью уничтожили украинский танк Т-72 в Константиновке, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте Константиновка операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили танк Т-72 вооруженных сил Украины (ВСУ). Первое попадание пришлось в двигатель, удалось вывести из строя бронированную технику противника, последующими попаданиями уничтожить ее полностью», — сказано в сообщении.

Операторы поразили в городе еще и замаскированный автомобиль и два наземных робототехнических комплекса.

В ведомстве также отметили работу операторов БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые за сутки тараном уничтожили более 5 беспилотников R-18 на Краматорско-Дружковском направлении.

