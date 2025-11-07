В Осинском районе простятся с Николаем Мореходовым, который погиб на СВО

В Осинском районе простятся с Николаем Мореходовым, который погиб в зоне специальной военной операции. 35-летний боец был призван в армию в 2010 году. После получил образование электрика. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр района Борис Хошхоев.
— 29 сентября 2022 года был мобилизован для участия в СВО, он нёс службу защищая Родину. Но спустя год получил боевое ранение и приехал домой в отпуск, — пояснил глава Осинского района.
В мае 2023 г вернулся продолжить службу в Артемовске, там же и пропал без вести с 25 июня. Родные говорят, что Николай был спокойным, добрым человеком, опора для родителей и сестёр. Близкие смогут проводить Николая Мореходова в последний путь 8 ноября в деревне Онгосор.
