СК расследует атаку БПЛА ВФУ на Волгоград, в которой погиб мирный житель

Преступные действия украинских военных в отношении мирных волгоградцев будет расследовать Следственный комитет России, сообщают в пресс-службе ведомства.
Также будут выясняться обстоятельства массированной атаки 6 ноября на территории других регионов страны — Херсонской, Брянской и Белгородской областей, где погибли люди.
Ранее глава волгоградского региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате прямого террористического удара БПЛА по жилому кварталу «Европейский» в областном центре погиб 48-летний мужчина.
Также мирный житель погиб в эту ночь в поселке Октябрьский Белгородской области и женщина в хуторе Михайловка, а в селе Волчья Александровка ранена местная жительница. В Херсонской области в городе Голая Пристань вследствие обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибла пенсионерка в населенном пункте Железный Порт, двое ранены, один пострадал. Также один человек получил ранения в селе Крапивна Климовского района Брянской области.
«Следователи СКР установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц», — подчеркивают в следственном ведомстве.
Как ранее сообщал «АиФ-Волгоград», в областном центре уже приступили к восстановлению домов в разных районах города, пострадавших в результате атаки БПЛА.