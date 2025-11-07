Ричмонд
ВС РФ освободили Успеновку в Запорожской области

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские военные освободили населенный пункт Успеновка Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль силами Восточной группировки войск. Подразделения в течение недели продвигались в глубину обороны противника.