ВС РФ продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска

В ведомстве уточнили, что всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области. «Также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения», — добавили в Минобороны РФ.