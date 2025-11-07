Ричмонд
ВС РФ продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области. «Также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения», — добавили в Минобороны РФ.