ВС РФ продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области. «Также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения», — добавили в Минобороны РФ.