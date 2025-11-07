ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действия «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке военного ведомства.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.