ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действия «Севера»

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Север” потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.