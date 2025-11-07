Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР

«Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем», — говорится в сообщении российского военного ведомства.