«Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о попытке ВСУ вырваться из кольца окружения в ДНР
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» отразили атаку окруженных в районе Красноармейска, уничтожен танк Т-72, противник подавлен, сообщило в пятницу Минобороны РФ.