«Южная» группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю

Минобороны уточнило, что на южном направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, и 27 боевых бронированных машин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.