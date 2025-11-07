Ричмонд
«Южная» группировка уничтожила более 1095 военных ВСУ за неделю

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1095 боевиков, танк «Leopard» и 27 боевых бронемашин в зоне действий «Южной» группировки войск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что на южном направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, и 27 боевых бронированных машин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, 104 автомобиля, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.