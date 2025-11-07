Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России за сутки освободили 45 зданий в Гнатовке и Роге

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожают окруженные формирования ВСУ в районе Красноармейска, в Гнатовке и Роге за сутки освобождены 45 зданий, отражены 11 атак по деблокированию, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождены 45 зданий», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в сторону микрорайона Западный.

Таким образом, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, сообщили в Минобороны.