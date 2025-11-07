В Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ

За период с 1 по 7 ноября силы флота уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В северо-западной части Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в оборонном ведомстве, по целям отработали силы Черноморского флота России.
Напомним, в ночь на 7 ноября средства ПВО нейтрализовали пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма. Кроме того, еще шесть дронов сбили над Брянской, Курской и Калужской областями.